ارفع ذقنك لأعلى..عندما ترفع ذقنك للأعلى فإن عينيك سترتفعان تلقائياً ويبدأ الكتفان يتوازيان، وظهرك سيبدو مستقيماً، وستشعر بعدها بشعور الثقة بالنفس. وفي هذا السياق يُحكى بأن أطفال البيت الملكي في هاسبرج (من أهم العائلات المالكة في أوروبا قديماً) بمجرد تعلمهم المشي يتم تدريبهم بوضع أغصان من نبات البهشية الشائك حول رقابهم، ويستمرون في التدرب على ذلك حتى بلوغهم مرحلة النضج، حينها يكونون قد اعتادوا على رفع أعناقهم، لأن السير برأس مرفوعة يُعطي الشخص شعوراً داخلياً بالثقة بالنفس، وكذلك يعطي للآخرين إيحاء بالهيبة والقوة.ومن المؤكد كذلك أنك لاحظت أن الإنسان عندما يُصاب بالاكتئاب فإنه عادة عندما يسير ينظر للأسفل ويُثني عنقه، ومن هذه الصورة انتقلت هذه الوضعيات إلى استعمالها مجازاً في اللغة اليومية فيقال باللغة الإنجليزية you look up today (أي تبدو في معنويات عالية اليوم)، ويقال l am feeling down (أي أشعر بالإحباط)، وبالتالي من الصعب أن تشعر بأنك واثق من نفسك عندما تكون محبطاً.لذلك جرب أن ترفع عنقك وأنت تسير ولاحظ الشعور الداخلي الذي يغمرك.