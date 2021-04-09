يتعامل المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية، بحزم مع كل محاولات الاختراقات ويطلق التحذيرات المتتالية لتعزيز جهود المملكة في رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني؛ لتجنب المخاطر وتقليل آثارها باستخدام التنبيهات عن آخر وأخطر الثغرات، وإطلاق الحملات والبرامج التوعوية والتعاون مع المراكز الإرشادية الأخرى.لكن البعض يتعامل مع تحذيرات السيبراني بالإهمال وعدم المبالاة ليسقطوا في حبال المخترقين والقراصنة الذين يقومون باصطياد بياناتهم وحساباتهم البنكية خلال ثوان، كما تسقط منشآت خاصة أهملت رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لتصبح عرضه للاهتزاز والتدمير. فضيحة اختراق قراصنة البيانات شملت لقطات من مستشفيات عامة ومستشفيات للأمراض العقلية، وعيادات مخصصة لصحة النساء ومدارس وشركات تجارية، وأحد السجون في ولاية ويسكونسن الأمريكية، ويقوم رجال الشرطة باستجواب أحد الموقوفين تمكن من الوصول للكاميرات الأمنية، كما تمكن من الوصول لكاميرات المراقبة في مدرسة ساندي هوك في كونيتيكت.كما ظهر قراصنة اختراق البيانات في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد أن تعرضت محطة لمعالجة المياه في مدينة أولدسمار لاختراق إلكتروني، وزاد المتسلل لفترة وجيزة كمية الغسول المستخدم في معالجة المياه إلى مستوى خطير في محطة مدينة أولدسمار، وهي مدينة يقطنها نحو 15 ألف شخص في منطقة تامبا باي، وأن مشغل المحطة لاحظ أن شخصا ما قد تمكن من الوصول عن بعد إلى نظام كمبيوتر يتحكم في المواد الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه بالإضافة إلى الوظائف الأخرى.وفي موقع آخر، اخترق قراصنة حسابات ريال مدريد في منصات التواصل الاجتماعي، وتم خلالها بث نبأ إصابة البرازيلي رودريجو في عضلات الساق اليمنى، قبل أن يؤكد النادي أن اللاعب في أفضل حال وجاهز لمواجهة أتلانتا في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال. وفي أمريكا، اخترق قراصنة آلاف المؤسسات الأمريكية والشركات والبلديات والمؤسسات المحلية لهجوم إلكتروني، عبر اختراق خدمة البريد الإلكتروني لشركة مايكروسوفت، وتم اختراق ما لا يقل عن 30 ألف مؤسسة من قبل وحدة تجسسية من شرق آسيا، وتركزت الهجمات على سرقة البريد الإلكتروني.لصوص الألفية الجديدة في العالم، لا يتسورون المنازل ولا ينشلون ضحاياهم في الزحام، لكن التطور التقني الهائل دفعهم إلى تغيير تكتيكاتهم، إذ تشير تقارير دولية إلى أن الهاكرز «لصوص الألفية» تلصصوا على عيادات نساء وسيطروا على 150 ألف كاميرا في عدة دول غربية، كما اخترقوا مئات الشبكات الإلكترونية، ومجموعة ضخمة من بيانات كاميرات المراقبة في السجون والمستشفيات والمدارس والشركات، واستطاعوا اختراق شركة «فيركادا» التي يقع مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتمكنوا من الوصول لمقاطع مصورة من 150 ألف كاميرا أمنية بالولايات المتحدة الامريكية.أكد المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، أنه يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى أفراد المجتمع والقطاع الخاص والجهات الوطنية، واعتماد الخطط وتأسيس المنهجيات المتقدمة لرصد التحذيرات وتحليلها مع اعتماد التقنيات الحديثة وتطويرها باستمرار، والإصدار الدوري للتحذيرات ومشاركة التنبيهات لحماية الأفراد والمنشآت والحفاظ على الأمن السيبراني الوطني، ونشر أفضل الممارسات للتعامل مع الثغرات الأمنية. كما يهدف إلى تشجيع المؤسسات الحكومية والخاصة على بناء قوى عاملة تتمتع بالمعرفة الكافية بالأمن السيبراني، وتطوير المعرفة السيبرانية للأفراد، وتحمل تحذيراته 4 أنواع توضح مستوى الخطورة ما بين عالٍ جدًا، وعالٍ، ومتوسط، ومنخفض، من أبرزها الحذر من العروض الوظيفية المزيفة التي قد يستغل المخترقون طموح الشباب والشابات في المضي قدماً بمساراتهم المهنية وذلك من خلال إرسال عروض وظيفية مغرية ومزيفة من خلال منصات التوظيف المختلفة أو عبر البريد الإلكتروني بغرض سرقة معلوماتهم الشخصية واستغلالها بطرق غير نظامية.ونبه إلى ضرورة حماية الأمهات من المخاطر السيبرانية أثناء تصفّح الإنترنت بحثّهن على عدم مشاركة معلوماتهن الشخصية مع أي شخص قد يطلبها، وتوعيتهن حول ضرورة عدم التجاوب مع الإعلانات والعروض المزيفة والوهمية، والنقاش معهن.تحذير للأمهات: امتنعن عن المشاركة بالمعلومات الشخصيةنبه الباحث الأمني والخبير في الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية محمد السريعي، إلى ضرورة استخدام التشفير لإخفاء محتوى البيانات الدلالي، ومنع الاستخدام غير المصرح به والتعديل غير المكتشف، بحيث لا يمكن للأشخاص غير المعنيين قراءتها ومعالجتها، وذلك عبر العديد من البرامج والتطبيقات المجانية ذات الجودة العالية التي يمكن الاستعانة بها لحماية البيانات. وأضاف السريعي أن هناك إمكانية للوصول إلى البرامج مفتوحة الكتابة في محرك البحث FOSS أو «Open Source» بالإضافة إلى فئة البرامج التي تريدها. مثلا: «FOSS password manager» لتظهر أمامك العديد من الخيارات المجانية التي يمكنك المفاضلة بينها وبطريقة آمنة.وقال إن تشفير بياناتك وملفاتك داخل أجهزتك الشخصية يساهم في حماية أجهزتك في حال سرقتها أو عند تسليمها للصيانة، أو عند إصابتها بالبرمجيات الخبيثة. كما أنه يحمي خصوصية بياناتك وملفاتك عند نقلها من خلال وسائل خارجية.باحث أمني:تشفير البيانات ضرورة