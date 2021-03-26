انتَهى المُخرج منصور أسد من تصوير ومونتاج الفيلم السعودي القصير «أرض القبول»، وأصبح جاهزا للمشاركة الرسمية في المهرجانات العربية والمناسبات السينمائية العالمية القادمة، في خطوة تكرس الحضور الدائم للأفلام السعودية في المحافل الدولية.الفيلم بطولة أضوى فهد، ومعن عبدالرحمن، وهاشم هوساوي، وعبدالرحمن العريفي، وربيع خبراني. وتدور أحداثه في 15 دقيقة حول امرأة تعمل خادمة في قالب تشويقي خيالي بعد الحرب العالمية الثالثة، وتحديداً في عام 2096 لتحاوله رعاية طفلها في بيئة طبقية يتم تصنيف المتواجدين فيها بناءً على ألوانهم، حيث يحظى أصحاب اللون الأزرق بأعلى الخدمات، بينما يتم فيه تهميش أصحاب اللون الأصفر، ومنعهم من اللحاق باللون الأزرق إلى أرض القبول.وتسعى شركة «سينيويفز فيلمز» الرائدة في مجال التوزيع السينمائي للأفلام السعودية، لتوزيع الفيلم على نطاق واسع، من خلال عرضه في عدد من المهرجانات والمناسبات السينمائية محلياً وعالمياً، وذلك بعد تجربتها الناجحة في توزيع وتسويق عدد من الأفلام السعودية مثل فيلم شمس المعارف، وفيلم وحد الطار، والمسافة صفر، في صالات السينما وعلى منصات البث الإلكتروني.