رغم أن سوق دور السينما في السعودية تعد ناشئة مقارنة بغيرها في المنطقة، إلا أن السعودية ظلت أكثر الأسواق وأسرعها نموا في عامي 2019 و2020. ولم تمنع ظروف جائحة كورونا السوق من النمو، إذ سجلت السوق السعودية في عام 2020 نموا في عدد الصالات الجديدة التي تم افتتاحها في مختلف المدن السعودية، وعلى السياق ذاته، حافظت على إقبال عال على شباك التذاكر رغم ظروف الإغلاق المرتبط بالجائحة وتقليص المساحات المتاحة لاستقبال المستهلكين.وواجهت السينما السعودية قرارات الإغلاق في مرتين منذ بداية الجائحة، إذ سارعت الجهات المختصة بإغلاق دور السينما وصالات العرض في الـ11 من شهر مارس 2020، مواكبة للخطوات التي قامت بها معظم دول العالم للحد من انتشار الفايروس، وحماية مرتادي وعشاق السينما منه، من خلال فرض الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ليستمر الإغلاق لمدة 100 يوم. وأعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في 12 من شهر يونيو 2020 السماح بعودة الأنشطة السينمائية مع الالتزام بقواعد السلامة والإجراءات الاحترازية من الفايروس بعد انحسار عدد الإصابات في المملكة وارتفاع نسبة التعافي منه.وأخيراً، أعادت الجهات المعنية تعليق العروض في صالات السينما في الـ4 من فبراير لعام 2021 لمدة 30 يوماً، لمواجهة الموجة الثانية من الفايروس، في ظل جهود المملكة لاحتواء تفشي الفايروس.واستطاعت السينما السعودية أن تسجل نمواً ملحوظاً في المكاسب الفنية وفي عدد مبيعات التذاكر، إذ أكدت تقارير أنها تعد الأكثر ربحا في الشرق الأوسط خلال عام 2020 بإيرادات بلغت أكثر من 73 مليون دولار، في خطوة كشفت حجم النمو الذي شهدته خلال الفترة الماضية والمستقبل الذي ينتظرها.ونقلت مجلة «فاريتي» الأمريكية في تقرير سابق أن سوق دور السينما في المملكة نمت منذ عام 2019 لتصبح المنطقة الأكثر ربحا في الشرق الأوسط هذا العام حتى الآن، على الرغم من أن عائدات شباك التذاكر في عام 2020 عانت بشدة من انخفاض عالمي يقدر بنحو 80%، بسبب وباء «كوفيد-19» إلا أن السوق السعودية خالف هذا الاتجاه التنازلي. وأضافت: من خلال مؤتمر العارضين في منتدى (META Cinema) الذي عقد في دبي الشهر الماضي، فإن الأرقام الجديدة للسوق كشفت أن السعودية هذا العام قد تجاوزت دولة الإمارات، وهي حالياً المنطقة الأكثر ربحًا في المنطقة، إذ بلغت مبيعات التذاكر أكثر من 73 مليون دولار على مدار الـ40 أسبوعاً الماضية، بزيادة تقدر بنحو مليوني دولار في عائدات شباك التذاكر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة VOX Cinemas كاميرون ميتشل أن «السعودية هي سوق السينما الوحيدة على مستوى العالم التي استطاعت التوسع في عام 2020».وأكد خبراء أن السعودية تسير على الطريق الصحيح لتصبح السوق المهيمنة في المنطقة «وواحدة من أكبر 10 أو 15 سوقًا في العالم».وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن متوسط ​​مستويات الإشغال في دور السينما في الشرق الأوسط لم يتجاوز 20% والسعودية ليست استثناء.