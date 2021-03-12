إذا كان تصحيح الانطباعات الأولى فيه نوع من الصعوبة، يصبح إذن توليد وإدارة الانطباع الأوَّلي الجيد مهماً جداً وجزءاً أساسياً من ذخيرة المهارات الاجتماعية التي ينبغى أن تتوفر لديك.ونقصد بإدارة الانطباع: الكيفية التي يرغب المرء أن يراه شخصا آخر من خلالها في محاولة منه للتأثير عليه لقبول الشخصية التي يتقمصها، حيث تؤكد الأبحاث أنه كلما ازددنا جاذبية أصدر علينا الآخرون أحكاماً أكثر إيجابية، ولذلك إليك بعض التكنيكات والقواعد التي تستطيع من خلال توظيفها صناعة انطباع أوَّلي جيد عنك، أهمها: حافظ على تواصل بصري مع الشخص الآخر فهو يوحي بالثقة والأمانة، ابتسم فهو يعكس الدفء والود، بادر بالمصافحة فذلك يعكس الاحترام، أومئ برأسك قليلاً فذلك يعكس الاهتمام، حافظ على استقامة كتفيك فذلك ينم عن الود والثقة، أدر قدميك تجاه الشخص الآخر فذلك يعكس الود والثقة، اتكئ للأمام عندما تتحدث فذلك يعكس الود والاكتراث، حاكِ لغة جسد الشخص الآخر فذلك يزيد الثقة والترابط.