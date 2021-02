لاشك أن جائحة كورونا أثرت على صناعة السينما وعرض الأفلام عام 2020، ما أدى لتأجيل العديد منها للعام الحالي، وزاد شغف المتابعين لانتظار أقوى العروض. لذا سيكون عامنا الحالي 2021 حافلا بالعديد من أفلام الأكشن والكوميديا والإنيميشن. ووفق موقع «فوكس نيوز» الأمريكي، رشح النقاد عدداً من الأعمال المنتظرة.«جيمس بوند».. آخر أدوار كريجأبرز ما يستحق الانتظار هذا العام، The Matrix 4 التكملة المنطقية لفيلم كيانو ريفز الصادر عام 1999، بذات أبطال الأجزاء السابقة، لتقترب منهم أكثر وتستعيد ذكرياتك معهم. علاوة على فيلم Mission: Impossible في جزئه السابع، ويشارك بطولته إلى جانب توم كروز، ريبيكا فيرغسون، وفانيسا كيربي. وروزاموند بايك أيضاً. أما فيلم Black widow فيعيد أحد أبطال عالم مارفل من جديد، مع سكارليت جوهانسون، فيما ينتظر أن يصدر الفيلم رقم 25 من سلسلة جيمس بوند الشهيرة بعنوان No Time to Die وهو آخر عمل سيقدمه دانيال كريج. وأخيرا سينطلق فيلم Fast and Furious في جزئه التاسع. إذ سينضم المصارع الأمريكي الشهير جون سينا إلى فريق التمثيل الذي يرأسه فان ديزل وشارليز ثيرون.«فالنتين» بوليوود المؤجلوإن كنت من عشاق الأفلام الهندية، فانتظر فيلم Gaalib الذي يدور حول إدانة والد غاليب بالهجوم على البرلمان الهندي في دلهي والحكم عليه بالإعدام، قبل أن تتحول حياته بدراسة الثانوية العامة. كما ينتظر أن يصدر فيلم الدراما رومانس موسيقى Atrangi Re الذي كان مقررا إطلاقه في 14 فبراير الجاري، بالتزامن مع يوم الحب، إلا أنه تأجل بسبب جائحة كورونا، ثم أعلن عن عرضه في أغسطس القادم.عودة الثنائي «السقا وزكي»أما السينما العربية، فتضم قائمة أفلام طويلة، بعد تأجيل العديد منها بسبب الجائحة، فسيصدر فيلم «العنكبوت» ليعيد الثنائي الشهير أحمد السقا ومنى زكي، وتدور أحداثه بين عصابات المافيا وتجار المخدرات، بمشاركة التونسي ظافر العابدين. كما سيكون المشاهدون على موعد مع فيلم «مش أنا» لتامر حسني تشاركه حلا شيحة بعد انقطاعها عن السينما لأكثر من 13 عاماً. علاوة على فيلم «البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين» لكريم عبدالعزيز.