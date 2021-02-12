تستطيع اختيار كلماتك، وتستطيع اختيار خداع الآخرين، وتستطيع اختيار الكذب، وتستطيع التزام الصمت وعدم التفوه بأي شيء -وهو كذب صامت- لكن ما لا تستطيعه وتعجز عن فعله هو إخفاء مشاعرك الحقيقية، يقول الفيلسوف الأمريكي «تستطيع أعين الرجال التحدث تماماً كما تتحدث ألسنتهم، وهي تتمتع بميزة أكبر وهي أن اللهجة البصرية لا تحتاج إلى قاموس، لكنها مفهومة في كل أرجاء العالم»، فإذا استبعدت اللغة المنطوقة ولم يتبقَ سوى لغة الجسد كوسيلة التواصل الوحيدة لك فستجد الحقيقة تطل برأسها.فنحن في أحيان كثيرة تمر بنا مواقف وحوارات يومية نعرف من خلالها أن ما يقوله الطرف الآخر لنا ليس هو ما يقصده، وفي بعض الأحيان نفهم منه أنه يقصد عكس ما يقول!فكم من مرة سمعت من شخص ما هذه العبارات «ممتاز» «جميل» «مذهل»، وكنت تعرف جيداً حينها أن هذا الشخص غير صادق في كلماته، أو أنه يسخر منك، وفي أفضل الأحوال يحاول أن يجاملك ويكون مهذباً معك. لذلك قاعدة مهمة من قواعد لغة الجسد تقول:عندما تتواصل مع أحد، ابحث عن الانسجام بين ما تسمعه وما تراه، وإن كان ما تراه مختلفاً فإن العينين ستكشفان كل شيء.