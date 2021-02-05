في الولايات المتحدة الأمريكية وبسبب مساحتها الشاسعة تجرى الكثير من عمليات البيع «عبر الهاتف». ولأن إتمام عمليات البيع هو متطلب أساسي من متطلبات النجاح التجاري، تم إجراء الكثير من الأبحاث حول فاعلية سرعة الكلام في هذا المجال بدأت قبل ٦٠ عاماً من الآن، وكان من أبرز نتائجها أن التحدث بسرعة كلام الشخص المقابل يزيد من مصداقيتك ويزيد من استيعابه، ويحسن من قدرتك على التأثير عليه، وكما أنه من المعروف بأن التحلي بالحماسة أثناء الكلام يعد أحد أهم أساليب الإقناع، إلا أننا عندما نردد كلماتنا بسرعة تختلف عن سرعة المنصت لنا فإن ذلك سيقلل من تأثير كلماتنا عليه.لذا يمكن القول بأن أحد أهم أسرار التأثير والإقناع في حديثك يكمن في أخذك بعين الاعتبار للأمور التالية:* استخدم نمط الكلام المفضل للشخص المقابل.* استخدم بعض اللزمات اللفظية التي يستخدمها الطرف الآخر.* لا تكثر من تقليد لكنة الطرف الآخر ولكن أدخلها بفن أثناء حديثك.* تحدث بدرجة الصوت التي يتحدث بها الشخص المقابل.