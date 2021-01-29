أعلن مهرجان البحر الأحمر السینمائي الدولي، أخيراً، فتح باب التسجیل للاشتراك في الدورة الثانیة من معمل البحر الأحمر بالتعاون مع «تورینو فیلم لاب»، إذ یعود هذا العام ببرنامج تطویر وتدریب احترافي یشمل 5 ورش عمل تقام على مدى 8 أشهر.ویهدف المعمل هذا العام إلى استقطاب 12 مشروعاً؛ 6 من السعودیة، و6 من جمیع أنحاء العالم العربي. ویشارك عن كل مشروع سینمائي فریق من منتج ومخرج، إضافة إلى الكاتب في حال ارتباط المشروع بكاتب.ویحصل المشاركون على فرصة تطویر مهاراتهم المهنیة والفنیة، إضافة إلى تطویر المشروع بالعمل مع خبراء دولیین في مجالات التصویر السینمائي، الإنتاج، السیناریو، الصوت، وعملیات ما بعد الإنتاج. وتُقبل المشاریع في كافة مراحل تطویرها، باعتبار البرنامج یغطي العملیة الإنتاجیة بشكل متكامل، مع التركیز على النواحي الإبداعیة التي تستهدف المخرج والكاتب، إضافة إلى شق خاص بالمنتجین.وأعربت مدیرة معمل البحرالأحمر جمانة زاهد عن تشوقها لاستقبال المجموعة الجدیدة من المشاركین، قائلة «نأمل أن ندعم المزید من الأفلام للوصول إلى شاشات السینما». وأضافت «شهدنا في النسخة السابقة من معمل البحر الأحمر الإمكانات الهائلة في السرد العربي والسعودي ووجود مثل هذه الفرص لصنّاعنا هو حافز مهم، لا سیما في مثل هذه الأوقات المضطربة».ومع نهایة البرنامج، یُتوقع تطویر كل مشروع بما یضمن استعداده الكامل للنجاح في المرحلة القادمة، حیث یتنافس المشاركون على جائزتین إنتاجیتین بقیمة 100 ألف دولار لكل منهما. كما یمكن للمشاریع الاستفادة من فرص التمویل الأخرى التي یوفّرها مهرجان البحر الأحمر السینمائي، والاجتماع بأهم العاملین في صناعة السینما من جمیع أنحاء العالم.وأكدت المدیرة التنفیذیة لـ«تورینو فیلم لاب» مرسیدس فرناندز، سعادتها بالعودة إلى العمل مع مهرجان البحر الأحمر السینمائي الدولي. وقالت: «اكتشفنا العام الماضي الكثیر من المواهب السعودیة والعربیة الشابة، وكان من الرائع العمل مع هذه المجموعة من السینمائیین لدعم نموهم المهني والفني».وأضافت «الیوم، سعداء جداً بتجدید تعاوننا مع معمل البحر الأحمر، خصوصاً للأهمیة التي تمیّز هذه الفترة المفصلیة التي نعیشها، فنحن فعلاً بحاجة لدعم المواهب الشابة وتزوید الجیل من السعودیین والعرب بالمهارات والخبرات التي ستمكنهم من المنافسة على الساحة العالمیة».یُذكر أن باب المشاركة مفتوح للمخرجین في أول أو ثاني تجاربهم السینمائیة لفیلم روائي طویل، اعتباراً من الیوم حتى 27 فبرایر القادم، على أن یتم تقدیم الطلبات على موقع المهرجان على الإنترنت.