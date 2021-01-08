داخل هواتف وحواسيب وحتى أجهزة اللعب للمراهقين والأطفال، عوالم خفية من الاتصال والتواصل بين أقرانهم، ومحاولات تخفى على العديد من العوائل، ولا يعلم أي منهم ماذا يواجه أبناؤهم داخل العالم الافتراضي الذي يقضون فيه ساعات طويلة، إلا أن عدداً منهم قد يواجه في أقل الأحيان موجات من المضايقات والإقصاء والتهميش والتهديد والابتزاز وانتهاك الخصوصية وتشويه السمعة والتحرش عبر الوسائط الإلكترونية.وأوضح الأستاذ المشارك في علم النفس الإكلينيكي الدكتور أحمد عمرو، أن التنمر الإلكتروني يختلف عن التنمر التقليدي (وجهاً لوجه) في كونه لا يحتاج للقوة البدنية أو التواصل وجهاً لوجه كما هو الحال مع التنمر التقليدي، وقد يكون المتنمرون مجهولين، وفي الوقت نفسه قد يكونون أصدقاء مقربين للأطفال وأسرهم، مشيراً إلى أن انتهاك الخصوصية كان أكثر مظاهر التعرض للتنمر الإلكتروني، إضافة إلى الإقصاء، والإهانة والتهديد، والاستهزاء وتشويه السمعة.وبين عمرو، أن المعرضين للتنمر الإلكتروني كانوا ذات درجات مرتفعة في عامل العصابية والانبساط والمقبولية، في حين كان غير المعرضين للتنمر الإلكتروني ذات درجات مرتفعة في عامل يقظة الضمير، كما تفترض عديد من الدراسات، أن المتنمرين وضحاياهم لديهم ملامح نفسية واجتماعية مختلفة، مثل شعور المتنمرين بالاستثارة الانفعالية وعدم ضبط الذات، فضلاً عن كونهم عدوانيين، وأقل تعاطفاً مع أقرانهم، بينما يعاني ضحايا التنمر من مشكلات نفسية كالاكتئاب، والشعور بالوحدة، وتدني تقدير الذات، والقلق الاجتماعي.ولفت الدكتور أحمد إلى مظاهر عدة ينبغي الاهتمام بها إذا لوحظت لدى الأطفال، أهمها إخفاء شاشة الكمبيوتر أو الجوال فجأة عنك عند الدخول عليه، والتكتم عن نشاطاته عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وقضاء كثير من الوقت عبر الهاتف والكمبيوتر دون الرغبة في التحدث عما يفعله أو تقديم تفسيرات مشكوك فيها حول كيفية قضاء وقته، والانزعاج والانفعال الشديد بعد استخدام الكمبيوتر أو بعد قراءة الرسائل النصية أو الدردشة، فضلاً عن الانخفاض المفاجئ في استخدام الكمبيوتر والهاتف الذي اعتادوا قضاء الوقت عليه، وغيرها من السلوكيات والمظاهر الأخرى.ونصح الدكتور عمرو بضرورة الاهتمام بعالم الأطفال على الإنترنت، كالاهتمام بأي جانب آخر من جوانب حياة أطفالهم، وأضاف: «من المهم أيضاً حث الأطفال على عدم الإفصاح عن أي معلومات عبر العالم الافتراضي من شأنها أن تكشف عن هويتهم أو مكان إقامتهم أو إلى أين يذهبون، وأن يقوموا بحفظ الدليل على واقعة التنمر للحفاظ على حقوق أبنائهم، وتعليم أبنائهم تأكيد ذاتهم دون التورط في سلوكيات عدوانية مقابلة، وأخيراً إخطار المدرسة إذا كان المتنمر الإلكتروني أحد زملاء الطفل بالمدرسة».من جانبه، أوضح الباحث في علم النفس المدرسي محمد الغامدي، أن التنمر الإلكتروني يأخذ أشكالاً عدة، كأن يقوم المتنمر بتشويه سمعة الشخص الآخر وانتهاك خصوصيته ونشر معلومات مغلوطة أو مشوهة عنه، كذلك من أشكال التنمر أن يقوم المتنمر بإغراق منشورات الآخرين بالتعليقات السلبية والسخرية والتهكم.وأفاد الغامدي بأنه في حال تبين للوالدين أن ابنهما ضحية تنمر إلكتروني، فإن أفضل ما يمكن أن يقوموا به هو عدم تأنيب الطفل ونعته بالضعف والغباء وإنما يبدون له تقبلهم التام ويؤكدون له أنهم يقفون إلى جانبه ويشجعونه على مشاركة مخاوفه مع والديه دائمًا، بعد ذلك عليهم أن يتحروا عن الحادثة وأسبابها، وكيف حدثت، وما الإجراءات التي اتخذها الابن في محاولاته لحماية نفسه، كما يجب على الوالدين عدم عقاب الابن بحرمانه من استخدام هاتفه أو جهازه اللوحي بعد معرفتهم بما حدث، لأن ذلك قد يكون هو السبب الذي يجعل الابن يتخوف من التحدث مع والديه وشرح مخاوفه ولكن يتم تعريف الابن بالأخطاء التي وقع فيها وكيفية التعامل معها بشكل صحيح، بعد ذلك على الوالدين إبلاغ الجهات المختصة كالمدرسة أو الجهات الأمنية في حال كان التنمر له جانب جنائي.