انتهى العام الميلادي السابق 2019 بشغف كبير وترقب لمحبي كرة القدم والرياضة بشكل عام، نظراً لما ينتظرهم من أحداث عالمية بارزة في العام الميلادي الجديد، وأهمها بكل تأكيد دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، وكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم التي ستقام للمرة الأولى تاريخياً في 12 دولة، وكوبا أمريكا 2020، وكأس الأمم الأفريقية.إلا أن كافة آمال المتابعين وشغفهم الكبير ذهبت أدراج الرياح، عقب أن اجتاحت العالم جائحة «كورونا» وتسببت في شلل تام للنشاط الرياضي وتأجيل كافة البطولات الدولية الكبرى التي انتظرها المتابعون في 2020.ورغم الظروف الصعبة، إلا أن المملكة العربية السعودية كانت حاضرة باستضافتها أحداثا رياضية مهمة في هذا العام، بداية بكأس السوبر الإسباني في جدة، ومن ثم البطولة الدولية السعودية لمحترفي الغولف، وبطولة الغولف للسيدات، إضافة إلى استضافة رالي داكار الذي أقيم للمرة الأولى في الشرق الأوسط.وسنستعرض معكم أبرز الأحداث الرياضية التي شهدتها أشهر السنة الميلادية كاملة:01Januaryكانت بداية العام باستضافة كأس السوبر الإسباني على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في الفترة 8 - 12 يناير، ونجح ريال مدريد في كسب اللقب بعد فوزه في النهائي على أتلتيكو مدريد.وقبل نهاية يناير بأيام عدة كان السعوديون على موعد مع تأهل المنتخب الأولمبي إلى نهائيات أولمبياد طوكيو للمرة الأولى منذ 1996.وفي الـ 26 من يناير تلقى العالم فاجعة وفاة نجم كرة السلة العالمي كوبي براينت.02Februaryاُختتمت مطلع فبراير البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف التي أقيمت للمرة الأولى تاريخياً في المملكة واستضافتها ملاعب نادي الجولف «رويال غرينز» بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.كما نجح الزمالك المصري خلال فبراير في تحقيق كأس السوبر الأفريقي بعد فوزه على الترجي التونسي بـ 3 أهداف لهدف.03March04Aprilتوقف العالم تماماً في شهري مارس وأبريل، إثر تفشي فايروس «كورونا» بشكل كبير في كافة أنحاء العالم، وتوقفت كافة المنافسات الرياضية في كل أنحاء الكرة الأرضية في حدث فريد لم يسبق له مثيل، والتزم كافة الرياضيين بالبقاء في منازلهم، وسط عدم وضوح الرؤية حول مدى إمكانية عودة المنافسات الرياضية من عدمه.لتُعلن بعض الاتحادات الرياضية إنهاء مواسمها الكروية وتتويج متصدري الترتيب بلقب الدوري، وكان أبرزها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الذي توّج باريس سان جيرمان باللقب رغم بقاء 15 جولة على نهاية الدوري.05Mayفي النصف الثاني من مايو اتخذ الاتحاد الألماني لكرة القدم خطوة جريئة، إذ أعلن عودة الدوري الألماني لكرة القدم، ليصبح أول دوري كرة قدم بين الدوريات الكُبرى يعاود نشاطه.06Juneشهد يونيو عودة الحياة مجدداً إلى الملاعب بعودة كافة الدوريات الكبرى ولكن وسط بروتوكولات طبية وغياب جماهيري تام عن الملاعب.وقبل أن ينتهي هذا الشهر بأسبوع واحد فقط، تلقى عشاق كرة القدم العربية فاجعة كبيرة بوفاة أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي متأثراً بإصابته بفايروس «كورونا».07Julyكان موعداً لإنهاء كافة الدوريات الكبرى التي شهدت بعد عودتها جداول مضغوطة، إذ لعب كل فريق مباراة في كل 3 أيام، ليتم إنهاء الموسم الكروي سريعاً، وهو ما حدث بالفعل، إذ توّج ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي بعد غياب 30 سنة عن تحقيق اللقب، وتوّج يوفنتوس بطلاً للدوري الإيطالي، وريال مدريد بطلاً للدوري الإسباني.08Augustاستؤنف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في 4 أغسطس بالجولة 23 من منافسات الدوري التي شهدت قمة الهلال والنصر وكسبها الزعيم بأربعة أهداف مقابل هدف. كما شهد هذا الشهر عودة منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بنظام التجمع، وشهدت البطولة تحقيق بايرن ميونخ انتصارا تاريخيا على برشلونة بـ 8 أهداف مقابل 2 في دور الـ8، قبل أن يحقق العملاق الألماني لقب البطولة. فيما استضافت ألمانيا منافسات الدوري الأوروبي الذي حققه أشبيليه الإسباني.09Septemberكان أبرز حدث في هذا الشهر هو قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استبعاد نادي الهلال من دوري أبطال آسيا في نسخته التي أقيمت بنظام التجمع في الدوحة، وجاء قرار الاتحاد القاري نظراً لتفشي «كورونا» بين أفراد البعثة الزرقاء، ما جعل الفريق يدخل مباراته الأخيرة في دور المجموعات بقائمة ضمت 8 لاعبين فقط و3 حراس مرمى.كما شهد هذا الشهر تتويج الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة 16 في تاريخه.10Octoberفي 4 أكتوبر تلقى ليفربول «حامل لقب الدوري الإنجليزي» خسارة تاريخية بسقوطه أمام أستون فيلا بـ 7 أهداف لـ 2 على ملعب الفيلا بارك ضمن الجولة 4 من الدوري الإنجليزي الممتاز.11Novemberاستضافت المملكة أول بطولة دولية نسائية في الغولف.وفي السياق ذاته، شهد نوفمبر انطلاق أول دوري كرة قدم نسائي في المملكة بمشاركة 24 فريقاً.وتوّج الهلال في هذا الشهر بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الـ 9 في تاريخه، وكانت الجماهير على موعد في نوفمبر مع النهائي التاريخي لدوري أبطال أفريقيا الذي جمع الأهلي المصري وغريمه التقليدي الزمالك وانتهى أهلاوياً بهدفين لهدف.12Decemberشهد آخر شهور السنة أحداثاً تاريخية ومهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، بداية بإعلان استضافة المملكة دورة الألعاب الآسيوية 2034، ومن ثم كشف ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس آسيا 2027 الذي ضم 10 ملاعب من بينها 3 ملاعب جديدة 2 منها في الرياض وواحد في الدمام.كما فُجع العالم في هذا الشهر بوفاة أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا، والأسطورة الإيطالي باولو روسي.