تخصصت الفنانة الواعدة الجوهرة نبيل حاتم زارع، خريجة كلية التصاميم بجامعة جدة، في الرسم على الزجاج بتقنية الحفر، والجمع بين التصوير والأزياء وممارسة التمريض، إذ عشقت التصوير وأحبته منذ صغرها.وشاركت الجوهرة في تنفيذ لوحة زجاجية بتقنية الحفر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عُرضت في معرض «حدث» الذي أقيم في جامعة جدة، بإشراف عميدة كلية التصاميم والفنون الدكتورة أمل الضبياني.وحين أحبت تصميم الأزياء، خصوصاً الأزياء الشبابية، حرصت على تصميم ملابسها وتنسيقها بطابع خاص، أما عندما عشقت التصوير كانت تهوى التقاط المناظر الطبيعية، خصوصاً تصوير البحر وقت الغروب، وفي السفر والتنزه تلتقط صوراً بكاميرا هاتفها المحمول، إذ حرصت أن تكون كاميرا هاتفها ذات مواصفات عالية لتتمكن من التقاط الصور وتتلاعب بمكوناتها وجزئياتها ببرامج التصوير، التي كانت بمثابة معلم لها في كيفية ضبط الصورة والتقاطها، ولأن طموحات «الجوهرة» كبيرة فقد تحقق بعضها وتسعى لتحقيق الأخرى.وتؤكد الجوهرة أنها وجدت دعماً كبيراً من والدها لتحقيق حلمها، بأن يكون لديها مشروع خاص يتعلق بدراستها في مجال التصميم والفنون، مبينة أنها كانت تحرص على العمل أثناء دراستها الجامعية، لتكتسب الخبرة الجيدة قبل الخوض في مجال العمل مستقبلاً.وكانت «الجوهرة» دخلت مع 5 طالبات من كلية التصميم والفنون بجامعة جدة في مشروع مصغر على «إنستغرام» بعنوان «سداسي» لعرض تصميمات مقدمة لأفراد المجتمع وأطيافه.