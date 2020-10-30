• ما هو مفهوم اضطراب التكيف ؟•• تجيب عن هذا السؤال الأخصائية النفسية عبير صالح الزنيدي، بأن مفهوم اضطراب التكيف يعد مجموعة من الأعراض النفسية والجسدية التي يصاب بها الفرد حينما يعجز عن التأقلم مع وضع جديد حدث نتيجة الضغوطات النفسية، ما يُحدث «اضطراب التكيف»، ولا يتمكن الفرد من التعايش مع الظروف الجديدة.وأوضحت الزنيدي بعض أسباب الاضطراب، وهي الانتقال من بيئة إلى بيئة جديدة أو الطلاق أو الخلافات القوية أو وفاة شخص، مؤكدة أن هناك 3 أنواع لاضطراب التكيف، إما يكون مصحوباً بالقلق، أو قلق واكتئاب، أو مصحوباً بالسلوك المضطرب. وبينت أن من أعراضه نوبات البكاء، والحزن، والعصبية، واضطرابات المعدة، وآلام في الجسد، والإحباط، والسلوكيات العدوانية، والقيادة المتهورة.وأشارت إلى أن علاجه يتم عن طريق علاج سلوكي معرفي، بتغيير ردة الفعل السلبية إلى إيجابية، وتعزيز مهارة إدارة الضغوط لدى الفرد.