ما أهم النصائح لتعزيز الثقة بالنفس؟يجيب عن هذا السؤال رئيس قسم علم النفس بكليات عنيزة الدكتور أحمد عبدالجواد فهمي، مشيرا إلى أن الفرد لن يعيش شعور الثقة أبدا إذا كانت لديه أمور سلبية تدور في العقل الباطن وتخبره بأنه ليس جيداً، وعلى الإنسان أن يفكر جيدا في كلامه وأن يتساءل كيف يمكن لذلك بأن يؤثر في ثقته بنفسه، وعلى الإنسان أن يشجع نفسه ويقدم حلولا مبتكرة.وأوضح فهمي لا تعتقد أن السعادة هي عدم الحزن أو الشعور الدائم بالسعادة بل السعادة أن تكون راضيا بما قسمه الله لك وراضيا بقدر وأهمية المعرفة بأن الشخص ليس الوحيد في هذا العالم الذي يعيش مشكلات المتناهية، وأضاف: «إذا ذهبت إلى المستشفى ستعرف الفرق بينك وبين المريض، فيجب أن تكون شاكرا دوما والبحث عن سبب المشكلة وباشر بفك عقدها وستحل وتفرج».وقال فهمي: «قد تتعرض للمضايقة والتجريح وقلة الاهتمام من الآخرين ما يحدث بداخلك رغبة بالانطواء والانعزال فيجب الوقوف هنا وتمعن أنك أنت من سمحت لهم بالتمادي في حقك إذا لم تثق بنفسك ولم تحترمها لن يحترمها غيرك»، مؤكدا عدم احتقار أو التقليل من النفس لأن ذلك يغلف النفس بمغناطيس سلبي لن يجلب لك سوى السلبيات في حياتك.وقال الإصابة بخيبات الأمل من الناس قد يسبب الإحباط ولكن يجب أن ننظر من الناحية الإيجابية فالأحبة مواقف وأفعال وليس أقوالا وهي فرصة لاختيار الناس في حياتك.