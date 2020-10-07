لم يتوقف طموح مشاعل الخيال على تحقيق الإنجازات العالمية في رياضة سلاح المبارزة (الابيه)، بل تسعى لافتتاح مراكز إضافية وأكاديميات للمبارزة في السعودية، رغم أن عمرها لم يتجاوز 15 عاما.وزاولت الخيال العديد من الرياضات منذ سني عمرها المبكرة، مثل كرة السلة والباليه والسباحة والمبارزة، بدعم من أسرتها، خصوصا والديها.وقالت لـ«عكاظ»: «نشأت في أسرة تهتم كثيرا بالرياضة، لذا وفرت السبل التي تساعدنا على مزاولتها دون أي معوقات، عبر تزويدها بما تحتاجه من أجهزة وأدوات رياضية»، مشيرة إلى أن الرياضة مهمة جدا لأي إنسان، فهي تكسبه جسدا صحيا وتحميه من الأمراض، فضلا عن أنها تزيد من ثقته في نفسه.وترى الخيال أنه لا يوجد ما يعيق أي فتاة من مزاولة الرياضة بأنواعها المختلفة، لافتة إلى أنها وجدت نفسها في رياضة المبارزة للمتعة التي تجدها فيها، خصوصا أنها من ألعاب الدفاع عن النفس.وحققت مشاعل العديد من الإنجازات العالمية، أبرزها الميدالية الذهبية في بطولة القارات الافتراضية لسلاح المبارزة (الابيه)، متفوقة على 150 لاعبة من دول العالم في البطولة التي نظمها اتحاد دول الأمريكان للمبارزة.وكانت البداية الرسمية لمشاعل مع المبارزة في عام 2018 مع الأكاديمية السعودية للمبارزة، وخاضت منافسات عدة، منها البطولة الآسيوية تحت سن 17 سنة في الرياض عام 2019.وحصدت الميدالية البرونزية فِي الدورة الـ6 لرياضة المرأة الخليجية بدول مجلس التعاون بالكويت، والفضية في بطولة الأندية العربية بالشارقة.وتطمح مشاعل للاحتراف والوصول للعالمية، إضافة إلى المساهمة في تطوير والارتقاء بالرياضة في المملكة، وافتتاح المزيد من المراكز والأكاديميات للمبارزة الخاصة بالفتيات في السعودية.