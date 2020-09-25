تتحدث وجوهنا في كل أحوالها، تتحدث مع حديث ألسنتنا وتتحدث في حالة صمتنا، وتكشف عن الكثير من المشاعر الداخلية من خلال ما ترسله من إشارات واعية وغير واعية، فوجوهنا هي نظام ثنائي التعبير!تتضمن التعبيرات التي يختارها الإنسان عمداً وبشكل مقصود، والتعبيرات العفوية التي في غالب الأحيان لا يكون الشخص عالماً بها ولا يراها، ولكن يراها الطرف المقابل، والثانية هي التي من خلالها تُكشف مشاعرنا الحقيقية التي نحاول إخفاءها عن الآخرين، وهذا يظهر في الأجزاء الثلاثة من الوجه (العين، والحاجب، والفم)، ومن يمتلك قراءتها فقد امتلك ميزة ومهارة اجتماعية تميزه عن الآخرين.مثلاً..معدل الطرف بالعين يعد مؤشراً على مستوى الراحة، وكلما كان معدل الطرف أسرع زادت احتمالية أن يكون الشخص كاذباً أو غير واثق مما يقول أو لا يشعر بالراحة، لذلك عليك التعرف على المعدل الطبيعي للطرف بالعين لدى الشخص الذي أمامك؛ لأنه يختلف من شخص لآخر ولاحظ خلالها مدى ارتفاع حاجبيه في كل مرة يقول فيها كلمات مثل (كيف؟ متى؟ لماذا؟ أين؟)، فهذا الأمر عامل رئيسي في تحديد مستوى الصدق للشخص المقابل.وأخيراً.. انتبه لشفتي الشخص وفمه بينما يستمع لك فإذا ارتعش أو انقبض أو تجعد فهذا يعد دليلاً واضحاً على أن المستمع لا يتفق معك بغض النظر عن تعبيرات وجهه الكلية.