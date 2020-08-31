يمر الدكتور رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، بـ«رحلة شك» حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية الراسخة.

تنطلق أحداث القصة في عام 1969، حين يدخل رفعت إسماعيل في العقد الرابع من عمره، ويبدأ في التعرض لأحداث خارقة للطبيعة.

وخلال الموسم الأول، يدخل رفعت إسماعيل عالم «ما وراء الطبيعة» بصحبة ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهما من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.

المسلسل مستوحى من سلسلة الروايات الأكثر مبيعاً في الوطن العربي للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق والتي باعت أكثر من 15 مليون نسخة.

ويقوم ببطولته أحمد أمين في شخصية «رفعت إسماعيل»، ورزان جمال بشخصية «ماجي ماكيلوب»، وهو من إخراج عمرو سلامة.