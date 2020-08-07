زوجي لا يفهمني وأنا لا أفهمه، علماً بأننا أكملنا ١٠ سنوات، وفي خلافات مستمرة، ولدينا ٤ أبناء؟أجاب المحلل والمعالج النفسي بخط اليد ومدرب علم الجرافولوجي وليد بن خالد الحسين أن ما تسأل عنه السيدة شبيه بحادثة عالجها من خلال استخدام مقياس هيرمان بعد تحليل شخصيات الزوجين الذي أظهر بأن الزوج يفكر من الجانب الأيسر العلوي والسفلي من العقل عكس الزوجة تماما التي تفكر من الجانب الأيمن العلوي والسفلي، بمعنى هو منطقي بزيادة، وهي عاطفية بزيادة. وأضاف الحسين: وبعد أن تم تنشيط الجانب الأيسر السفلي لها وتنشيط الجانب الأيمن السفلي له حصل بينهما التقاء في الجانب التنفيذي العاطفي، وذلك في غضون أقل من ١٠ أيام، ولله الحمد والمنة، وانتهت سلسلة الخلافات بينهما بفضل الله ثم علاج المسبب الرئيسي لطريقة التفكير لديهما.وبين الحسين بأن مقياس هيرمان العالمي يعتبر من أجمل المقاييس الشخصية لمعرفة الجوانب المهيمنة والتفضيلية والاستخدامية والتجنبية التي من خلالها ستفهم شخصيتك وشخصية من حولك للوصول إلى الراحة النفسية وإلى جودة الحياة الاجتماعية والعملية والأسرية.. كما أنه يمكن تحديد التخصص والوظيفة المناسبة لك حسب نتيجة المقياس، ولا عجب في ذلك لأن هذا المقياس تمت دراسته على أكثر من نصف مليون شخص وقدمت فيه دراسات وأبحاث ورسائل ماجستير ودكتوراه، كما يطبق في كثير من الشركات الكبرى في التوظيف وفي اختيار الشخص المناسب للوظيفة المعنية.