كما توقعت «عكاظ» أمس (الأحد)، فقد تجاوز عدد الإصابات في العالم بفايروس كورونا الجديد 16 مليوناً قبيل منتصف ليل السبت، ليصل إلى 16.21 مليون إصابة. وارتفع عدد الوفيات عالمياً إلى 648590 وفاة. واتسعت دائرة البلدان الأشد تضرراً. وسجلت الولايات المتحدة رقماً مرتفعاً جديداً بـ 74848 إصابة جديدة، وتجاوز عدد وفياتها ألف شخص السبت، لليوم الرابع الأسبوع المنتهي الأحد. وقفز عدد المصابين في البرازيل أمس إلى 2.4 مليون، بعد اكتشاف 51141 حالة الأحد. كما قفز عدد وفياتها إلى 86496 وفاة. وأعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسنارو أمس الأول أن نتيجة الفحص الرابع الذي أجراه منذ إصابته بالفايروس جاءت سالبة. وعادت أوروبا إلى مرحلة التفشي التي اعتقدت أنها تجاوزتها، إذ أعلنت فرنسا زيادة عدد الحالات الجديدة. وحذرت وزارة الصحة الفرنسية من أن البلاد توشك على التقهقر في معركتها ضد الوباء. وذكرت أنه يبدو أن الشعب الفرنسي بدأ يتراخى في مراعاة التدابير التحوطية. وطالبت العاملين بالعودة للعمل من منازلهم. وقالت إسبانيا إنها قررت فرض تدابير مشددة على الأندية الليلية لكبح التفشي الراهن في كتالونيا. وأعلنت إغلاق الأندية في برشلونة لمدة 15 يوماً. وذكرت أنها رصدت 900 إصابة خلال اليومين الماضيين. ولم تسلم بلجيكا من زيادة التفشي. وأعلنت رئيسة وزرائها صوفي ويلمس الليلة قبل الماضية أنها ستتخذ تدابير مشددة، لكنها استبعدت العودة للإغلاق الكامل. وأعلنت السلطات في ميناء أنتويرب البلجيكي، الذي يعد ثاني أكبر ميناء في أوروبا، منع تجمع أكثر من 10 أشخاص.وفي القارة الآسيوية، تصدرت الهند المشهد البائس بإعلان أكثر من 49 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع عدد مصابيها إلى 1.4 مليون نسمة. وقالت إن 740 وفاة جديدة ليل السبت/‏‏الأحد قفزت بالعدد الكلي للمتوفين إلى 32127. وفي إندونيسيا تم تسجيل 4714 حالة أمس. وتم رصد 2019 إصابة جديدة في الفلبين، التي يتجاوز عدد مصابيها 78 ألفاً. وقالت سنغافورة إنها رصدت 481 حالة جديدة الأحد، معظمها لعمال وافدين يقيمون في بنايات سكنية تتبع شركات. وذكرت السلطات الصحية الصينية أنها سجلت 34 إصابة جديدة في مدينة أورومقي، عاصمة محافظة تشينيانغ الغربية النائية. وقررت وقف عمل الحافلات، ومنعها من القدوم إلى أورومقي. وقالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام الليلة قبل الماضية إنه تم تسجيل 133 إصابة جديدة، وهو اليوم الرابع الذي يتجاوز فيه عدد الإصابات الجديدة 100 حالة. وأكدت أنها ستقوم باتخاذ تدابير أكثر تشدداً، مستبعدة الإغلاق. وفي مقاطعة فكتوريا- الثانية الأكثر سكاناً في أستراليا- أعلن رئيس وزراء المقاطعة 459 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأضاف أن 10 وفيات جديدة نجمت عن التفشي الحالي، بعدما كان قد أعلن الجمعة 7 وفيات بكوفيد-19 بالمقاطعة.وكانت أفريقيا مثار قلق أمس. فقد تجاوز العدد الإجمالي للإصابات في القارة الأفريقية 800 ألف إصابة. وارتفع العدد الكلي للوفيات في مجمل أرجاء القارة أمس إلى 17088 وفاة. وأعلنت كل من كينيا، والكاميرون، ونيجيريا إصابات متزايدة بفايروس كوفيد-19. واستفحل الوضع الوبائي أمس في جنوب أفريقيا، حيث أبلغت السلطات عن أكثر من 13 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وقفز عدد الإصابات هناك إلى 434200 إصابة، تزيد على نصف عدد الحالات في القارة السمراء. وأعلن وزير التجارة الجنوبي الأفريقي إبراهيم باتيل إصابته بالفايروس. وفي اليمن، قالت كاثلين فالون، التي كتبت تقريراً لمنظمة ميد-غلوبال الإنسانية، إن 97 كادراً صحياً توفوا بفايروس كورونا الجديد. وحذرت من أن وفاة ذلك العدد من الكوادر الطبية ستكون له تأثيراته الخطيرة على المديين القصير والطويل.دواء كوفيد يحول 3 أكاديميين لمليونيرات!أضحى ثلاثة أساتذة في جامعة ساوثهامبتون البريطانية مليونيرات بين يوم وليلة، بفضل تحقيقهم اختراقاً مدوياً، بصنع أول دواء يعالج فايروس كورونا الجديد. فقد قفزت أسعار أسهم شركة سينيرجن، التي يمتلكها أستاذ الطب راتكو جوكانوفيتش (65 عاماً)، وأستاذ علم المناعة ستيفن هولغيت (73 عاماً)، وأستاذة الخلايا التنفسية دونا ديفيز (67 عاماً)، بنسبة تفوق 3000%، بعد الإعلان عن نتائج التجارب السريرية على بخاخ توصلوا لابتكاره يمنع استفحال أعراض كوفيد-19. وكانت حصة جوكانوفيتش تعادل نحو 300 ألف جنيه إسترليني، فقفزت على الأثر إلى 1.6 مليون جنيه. وقفزت حصة كل من هولغيت وديفيز إلى 1.7 مليون جنيه.