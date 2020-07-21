أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وظائف لحملة الماجستير والدكتوراه عن طريق نقل الخدمات في وظائف هندسية وتقنية وإدارية ومالية وترجمة وإعلامية ومكتبات، واشترطت عدة شروط، أبرزها: أن يكون المتقدم سعودياً، ولديه خبرة مناسبة، وأن لا يقل تقويم أدائه الوظيفي في العامين الأخيرين عن تقدير «ممتاز».طرحت المدينة الطبية بأبها التابعة لجامعة الملك خالد وظائف أطباء وأخصائيين صحيين للرجال والنساء، على برنامج التشغيل الذاتي ضمن الفريق الطبي الموجه لمعالجة المرضى المصابين بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19)، واشترط عدة شروط، أبرزها: أن يكون سعودياً، ولا يكون مرتبطاً بعقد مع جهة أخرى عند قبوله، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يصدر بحقه حكم شرعي أو فصل من وظيفة أو برنامج تدريبي، وبدأ التقديم أمس (الإثنين) وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.أعلنت شركة باب رزق جميل (جهة غير ربحية) 175 وظيفة للرجال والنساء في مناطق الرياض والقصيم وجدة ممن يحملون درجة البكالوريوس، وهي: ممثل وممثلة مبيعات (الرياض: 50 وظيفة رجالية و13 نسائية. القصيم: 14 وظيفة رجالية)، مديرة معرض (4 وظائف بالرياض)، ممارس مكافحة عدوى (جدة: وظيفة واحدة)، فني إزالة شعر بالليزر (جدة: وظيفتان)، فني تخدير (جدة: وظيفتان)، فني صيدلة (جدة: 4 وظائف)، صيدلي (جدة: 4 وظائف)، أخصائية أشعة فوق صوتية (جدة: وظيفتان)، ممرض وممرضة (جدة: 60 وظيفة)، مساعد رعاية مرضى (جدة: 20 وظيفة)، طاقم خدمة (جدة: وظيفة واحدة).