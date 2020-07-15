زاول بتال عبدالرحمن الأحمري الغوص وهو في الخامسة من عمره، بدعم من والده ومدربيه في الأكاديميات الرياضية العسكرية في تبوك، وما إن بلغ 10 سنين، حتى أصبح متمرسا في السباحة والغوص بأنواعه المختلفة، ساعدته على ذلك شجاعته التي يتحلى بها، إضافة إلى العزيمة والإصرار وعشقه للمغامرة.وذكر بتال لـ«عكاظ»، أنه توج جهوده بنيله لقب أصغر غواص عربي في حفل تكريمي في شرم الشيخ، وحصوله على درع وشهادة المنجزين العرب. وشارك بتال في العديد من مسابقات السباحة والغوص في المملكة وخارجها، وحقق كثيرا من الميداليات الذهبية.وحصل بتال على رخصتين دوليتين في الغوص؛ الأولى (Open Water) غوص السكوبا للمياه المفتوحة من منظمة بادي العالمية، والأخرى (Freediving) غوص فري دايف من منظمة (SSI) العالمية. ويتطلع بتال لتحقيق ألقاب عدة في مجال الغوص والفري دايفينق دون أكسجين، إضافة إلى المشاركة في المسابقات العالمية، ورفع علم المملكة عاليا.وشكر بتال كل من دعمه في مسيرته الرياضية، منهم مدير الأكاديميات الرياضية العسكرية في تبوك العقيد الركن سعد بن عاتق الأكلبي، ومدرب الغوص الكابتن نايل العمراني، ومدرب (Freediving) الكابتن موسى مشيخي، ووالده الذي اهتم به ودعمه كثيرا.