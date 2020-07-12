الشخص الاعتباريمجموعة من الأشخاص والأموال يتوفر لها كيان ذاتي مستقل تستهدف تحقيق غرض معين وتتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض.الشخص الطبيعيكل إنسان هو شخص لأنه صالح للتمتع بالحقوق والتحمل بالواجبات، بل إن الطفل والمجنون لهما شخصية قانونية رغم انعدام الإرادة والإدراك لديهما.شركات الخدمات العامةهي هيئات أو شركات تجارية غير حكومية (شركة ذات مسؤولية محدودة) تعمل على تقديم بعض الخدمات العامة والتي تعتبر ضرورية للمصلحة العامة.