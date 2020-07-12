• ما الفرق بين الشرط الجزائي والعربون ؟•• الشرط الجزائي هو تعويض اتفاقي عن الضرر الذي يصيب الدائن جراء إخلال المدين بالتزامه، فشرط استحقاقه هو الضرر، فيما العربون هو مبلغ من المال يدفعه أحد المتعاقدين للمتعاقد الآخر عند التعاقد، ويعطي المتعاقدين خيار العدول إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك (كأن يتفقوا على أن هذا المبلغ لتأكيد العقد)، فإذا عدل عن العقد من دفعه فقده، وإذا عدل من قبضه رد ضعفه ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.• ما الفرق بين يمين العيب ويمين الاستيثاق ؟•• يمين العيب: هو نوع من أنواع اليمين المتممة، فإذا أراد المشتري رد المبيع بسبب عيب، حلفته المحكمة على أنه لم يرضَ بالعيب صراحة أو دلالة.ويمين الاستيثاق: هو نوع من أنواع اليمين المتممة، ففي الحقوق التي تتقادم بسنة يجب على من يتمسك بالتقادم أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا، وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه، وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إذا كانوا قصراً بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.• ما الفرق بين الالتزام الطبيعي والالتزام المدني ؟•• الالتزام الطبيعي هو التزام ناقص وتوافر فيه عنصر المديونية ولكنه افتقر لعنصر المسؤولية، أي أن هناك واجبا على المدين لكن لا يمكن جبره على التنفيذ، كالالتزام المنقض بالتقادم. والالتزام المدني: هو التزام كامل، فيه عنصرا المديونية والمسؤولية، مما يعني بإمكان الدائن إجبار المدين على التنفيذ.• ما هو الابتزاز الإلكتروني ؟•• هو من القضايا المعاصرة والتي غدت منتشرة للأسف، وكونها جرائم لا تقتصر على جنس معين أو منطقة معينة فإن أي شخص معرض أن يصبح ضحية ابتزاز إلكتروني إذا كان لا يستخدم الإنترنت بأسلوب سليم أو لا يستخدم التكنولوجيا بشكل عام بأسلوب متزن لهذا معرض أن يكون ضحية ابتزاز إلكتروني في أي لحظة، وقد يكون ضحية الابتزاز شابا وقد يكون فتاة، رجل أو امرأة أو طفل الجميع معرض للابتزاز الإلكتروني.