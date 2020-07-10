ما هي الأسباب النفسية التي تدفع بعض مشاهير التواصل الاجتماعي للإساءة إلى المجتمع بتصرفاتهم ؟أجابت استشارية الطب النفسي وخبيرة الأمم المتحدة الدكتورة مني الصواف، أنه من المؤسف أن نجد بعض مشاهير السوشيال ميديا يسيئون للمجتمع دون أن يدركوا خطورة ما يقومون به من بحث عن الشهرة وزيادة عدد المتابعين من خلال التأثير السلبي، وذلك من خلال الاستهزاء والاستخفاف بما يدور في العالم من أحداث خطيرة، وكذلك إعطاء مقترحات من تجاربهم الشخصية والتي لا تمت لأي خلفية علمية صحيحة مما يسارع في انتشار الوباء، وبعضهم قد يكون له مصالح مادية ينشر ويدعو لها وهم ما أطلق عليهم «تجار الأزمات».وأشارت الصواف إلى أن هناك أسبابا نفسية عديدة تفسر مثل هذا السلوك مثل: الشخصية النرجسية التي تهتم بمنافعها الشخصية فقط، إضافة إلى الشخصية السيكوباثية التي تميل إلى إيذاء الآخرين دون الشعور بالذنب، وكذلك الشخصية التي تعاني من عقدة النقص والتي تلجأ للحصول على الشهرة والأضواء مهما كان الموقف، واللامبالاة والتهور لدى هذه الشخصيات يعتبر عنصرًا هامًا.