«بيل كلينتون» هو أحد أبرز الرؤساء الأمريكيين البارعين في السيطرة والتحكم في لغة جسده، خصوصا عندما يكون حديثه مباشرا مع وسائل الإعلام، إلا أنه أخفق في السيطرة على لغة جسده عندما أدلى بتصريحه الشهير لوسائل الإعلام في قضية علاقته «بمونيكا لوينسكي» وأنكر فيها تلك العلاقة، ورغم صرامته في الحديث ذلك الوقت ولغة خطابه القوية، إلا أنه أخفق في التحكم بلغة جسده وتسربت منه خلال اللقاء العديد من المؤشرات التي كانت تدل على قلقه وتوتره من الموضوع ومحاولته إخفاء الحقيقة. وكان من أبرز المؤشرات التي التقطها محللو لغة الجسد خلال ذلك اللقاء وأثارت فيما بعد ضجة كبيرة وزادت من مستوى الضغوط الإعلامية على الرئيس الأمريكي وجعلته يعترف في النهاية:1-‏ الزيادة في معدل الرمش والطرف بالعين بشكل غير طبيعي أثناء حديثه، وهذا بسبب ارتفاع مستوى التوتر والقلق من الموضوع.2-‏ عدم القدرة على التواصل البصري: فهو أثناء الحديث والنفي كان يشير بإصبعه في اتجاه الإعلاميين ويشيح بوجهه في الاتجاه الآخر وكأنه يبحث عن فرصة للهرب.3-‏ التضاد بين كلامه ولغة جسده: فهو حينما كان يتكلم وينكر العلاقة وينفيها بشدة، كان في الوقت نفسه رأسه يتحرك من الأعلى للأسفل (إشارة للقبول والموافقة)، فكلامه نفي ورأسه يُشير للموافقة، وهذا بالتالي كان تعارضا ومؤشرا قويا على إخفائه الحقيقة.