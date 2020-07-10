كل ليلة، يواجه الملايين على الكوكب صعوبة في الدخول إلى النوم، كما هو الحال بالعديد منّا، فالتقلب على السرير، ومحاولة صيد النعاس قد يصل مداه إلى أكثر من دورة واحدة لعقرب الساعات في مرات عدة. وليس العشّاق المبدعون وحدهم من يعانون من الأرق كل يوم، فمشكلات 2020 وما قبلها ساهمت في اضطراب الساعة البيولوجية لدى الكثير من الأشخاص، إضافة إلى التأثير السلبي للدخول إلى الفراش برفقة الهاتف المحمول أحد أهم الأسباب المساعدة على طرد النوم. وفي وقت يسارع عدد من الرفاق إلى تقديم نصائح تحمل أسماء مستحضرات طبية يدعون أنها مركبة من مستحضرات عشبية تساعد على النوم، فيما يختصر عدد آخر الطريق بوصف مركبات كيميائية تسهل وصول النعاس إلى الجفون، رصدت «عكاظ» أبرز الطرق للحصول على النوم بشكل سريع.- حافظ على وقت محدد للنوم- لا تأخذ قيلولة- لا تذهب للنوم وأنت جائع- الحذر أيضًا من النيكوتين والكافيين- مارس أنشطة رياضية- جرب أن تشعل فواحة برائحة الخزامى أو الورد- إذا لم تنم بعد 20 دقيقة غادر السرير- ابحث عن غرفة مثالية للنوم- اختر وضعية نوم مناسبة لك- اطرد القلق والوساوس- استمع لموسيقى هادئة- حاول أن تكون غرفة نومك هادئة- لا تستخدم الهاتف قبل النوم- لا تتحرك لـ 10 دقائق- متعة كوب القهوة ستخرج من رأسك وأنت تعاني من الأرق