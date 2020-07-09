أعلنت الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما والعلوم «الأوسكار»، قائمة بـ819 عضوًا جديدًا سينضمون إلى صفوفها هذه السنة، مؤلفة بنسبة 45% من النساء.ومن بين الأعضاء الجدد الممثلة الآسيوية أوكوافينا، والممثلة الأفريقية سينثيا إيريفو، واللاتينية إيفا لونغوريا، والسينمائيان الفرنسيان لادج لي وجيريمي كلابان. وضمت القائمة عددا من الأعضاء العرب، مثل المخرج المغربي علي الصافي، والممثل السوداني ألكسندر صديق، والمخرجة اللبنانية مونيا عقل، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، إضافة لآخرين.وفي حال قبول الأعضاء الجدد الانضمام، سترتفع نسبة النساء في الأكاديمية إلى 33% في مقابل 25% في 2015. ويصوت أعضاء الأكاديمية لاختيار الفائزين بجوائز أوسكار. ويرى مراقبون أن هذا الانفتاح سمح هذه السنة بتتويج الفيلم الكوري الجنوبي «باراسايت»، وهو أول فيلم روائي طويل بلغة أجنبية يفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم، ونصف الأعضاء الجدد تقريبا من غير الأمريكيين ويمثلون 68 جنسية مختلفة.