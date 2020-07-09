جرى اختيار روبوت المرأة المعروفة باسم «إريكا» لتجسد دور البطولة في فيلم يحمل اسم «بي»، وتصل تكلفة إنتاجه إلى 70 مليون دولار، بحسب ما ذكره موقع سكاي نيوز. وكشف موقع «سي نت»، أن القائمين على العمل السينمائي، صوروا عددا من المشاهد في اليابان، خلال العام الماضي. وهذا الفيلم هو أول عمل سينمائي يعطي دور البطولة لإنسان آلي، وسط توقعات بأن يتزايد حضور الروبوت في الأعمال الفنية، لا سيما في أفلام الخيال العلمي. وجرى تصميم وإنشاء «إريكا» من قبل العالمين اليابانيين هيروشي إشيغورو وكوهي أوغاوا، في إطار جهودهما ودراساتهما حول الإنسان الآلي.وفي المنحى نفسه، قام العالمان بتعليم الروبوت إريكا كيفية الحركة إلى جانب مهارات أخرى، عن طريق الاستعانة بمزايا الذكاء الصناعي.