احتفلت منصة «يوتيوب» خلال الأيام الماضية بـ30 فيلما متنوعا من أعمال طالبات جامعة عفت خلال السنوات الـ7 الماضية. وتنوعت تفاصيل دراما الطالبات بين الأفلام الوثائقية والروائية والرسوم المتحركة التي تمثل صبغة إبداعية للثقافة السعودية.واختتمت الدورة السابعة لهذا المهرجان، الذي انطلق عبر الإنترنت اتباعاً لإجراءات التباعد الاجتماعي نظراً لجائحة كورونا، السبت الماضي، حيث أقيمت الفعالية برعاية نائب رئيس مجلس الأمناء المشرف العام على جامعة عفت الأميرة لولوة الفيصل.وقالت رئيسة الجامعة الدكتورة هيفاء رضا جمل الليل، إن المهرجان الذي نظمته مدرسة الفنون السينمائية بالجامعة يعد أول حدث سينمائي عربي يتم إطلاقه عبر الإنترنت منذ بدء أزمة كورونا العالمية. وأشارت إلى أن الحفل كان احتفالا باعتماد وزارة التعليم البرنامج الجديد في المدرسة للفنون السينمائية الذي يعد الأول من نوعه في الخليج، لتدريس إنتاج وإخراج الأفلام والرسوم المتحركة.