أصيب صناع السينما المصرية بإحباط كبير بالتزامن مع إعادة فتح دور العرض السينمائي، إذ حققت الأفلام إيرادات محبطة، دفعت أغلب المنتجين لمراجعة قرارهم في ما يتعلق بطرح أفلام جديدة خلال الفترة القادمة.وتوقع مختصون استمرار الأزمة لحين طرح أفلام عيد الأضحى، بشرط تجاوب المؤسسات المصرية مع توصيات غرفة صناعة السينما بالتخفيف من «القيود المفروضة» ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا. وبلغت إيرادات أول يوم لعودة عرض أفلام السينما المصرية -بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي- 11186 جنيها فقط، وجاء فيلم «لص بغداد» للمخرج أحمد خالد موسى، وبطولة الفنان محمد إمام وياسمين رئيس وأمينة خليل، في المقدمة محققا إيرادات 6866 جنيها، بينما احتل فيلم «الفلوس» للمخرج سعيد الماروق، وبطولة الفنان تامر حسني وزينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، المركز الثاني بـ4258 جنيها، فيما جاء فيلم «بنات ثانوي» للمخرج محمود كامل، وبطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، في المركز الثالث بـ62 جنيها.وتقدّمت غرفة صناعة السينما بطلب إلى وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبدالدايم، للعرض على رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالموافقة على تأجيل فتح دور العرض السينمائي، على أن تُفتح في 24 يوليو الحالي، إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 50% بدلًا من 25% لتلافي الخسائر الفادحة، خاصة أن الإيرادات الحالية لا تغطي تكاليف التشغيل.