• ما أسباب تعدد الفوبيا ؟أجابت المستشارة النفسية والأسرية الدكتورة سحر رجب، بكثرة تعدد الفوبيا وأسبابها مختلفة مهما كانت، إلا أن كل فوبيا لها طريقة علاج تختلف عن الأخرى، فالمهم أن تكون هناك جلسة أولية مع الحالة ليشرح للمعالج ما يخاف أو ما يزعجه عموماً، ويوضح متى بدأت معه الحالة، فكل الأمور تتم معالجتها بالسماع للحالة بدقة شديدة لربط الأحداث ببعضها، وكذلك عن طريق الأسئلة وإن كانت مكررة حتى نعلم صدق العميل أو أنه يحفظ كلمات وجملا يرددها على مسامع المستشار، ومن ثم كتابة الملاحظات قدر المستطاع ليعود لها الأخصائي أو المعالج أو مستشار تعديل السلوك المعرفي وقت الحاجة ومراجعتها بعد الجلسة بمفرده ليضع تحت المهم الخطوط التي يحتاج مراجعتها مع العميل في الجلسات الجديدة.وتخضع الحالة لعدة جلسات بعد ذلك للغوص داخل أسبارها لتعديل سلوكها عن طريق التقنيات الحديثة التي ندخل بها للعقل الباطن أو اللاواعي واكتشاف مكمن السلوك المضطرب الذي يحتاج علاجا قدر المستطاع من الجلسة الأولى، ويتم إبلاغ العميل عن عدد الجلسات الأسبوعية التي يمكن لنا فيها خَلاصه من مشكلته التي تزعجه لتكون الثقة متبادلة بين الطرفين، وأن يكون المعالج ملزما بعدم الاستنزاف للحالة بأي شكل من الأشكال.