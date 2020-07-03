ولد شاعراً، فلا يمكن للموهبة أن تكتسب، ولا يمكن لكاريزما البدوي العسكرية المحولة المنابر الشعرية إلى منصة «سكود» في زمن الحرب أن تتكرر، لرجل كان لسان وطنه في حماسة، حتى سارت الركبان بأبياته وصار شعره «خطوة وسطوة وتاريخا يدونها».وفي وقت كان المقاتل من الصحراء الأمير خالد بن سلطان والجنرال الأمريكي نورمان شوارتسكوف يديران معارك تحرير الكويت على الجبهة، وقف خلف بن هذال في العام 1990، أشبه بمدرعة شعرية تؤازر الشجعان هناك، بقصائد كانت جلجلتها على المنبر، مسلطاً نيران قصائده على أعداء المملكة، لتبقى منذ أكثر من 30 عاماً وحتى الآن أبيات فخر لوطن قال عنه: «يا وطنا يا وطنا عمت عين الحسود/‏ ما تهزك لا زوابع ولا غدر عملاء».حياة خلف بن هذال بدأت من ساجر مروراً بعمله في الكويت، وانتهاء بالقصيدة التي رفض الملك عبدالله بن عبدالعزيز سماعها مرتين، حتى تمكن في المرة الثالثة في اليوم ذاته من أن يلقيها بين يديه، ليبدأ ابن هذال مشواره في «الحرس الوطني» كـ«جندي سائق» قبل أن ينتهي به المطاف برتبة «لواء» بعد أن استثمر فيه الحرس الوطني الرجل العسكري، باعثاً إياه إلى المملكة المتحدة لدراسة العلوم العسكرية.أول شاعر شعبي سعودي يكرم بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى في العام 2017، تقديراً لجهوده في الشعر الشعبي ومشاركاته في المناسبات الوطنية، ويعد أكبر تكريم حصل عليه الشاعر الذي يكمل في الـ3 من يوليو عامه الـ77، من حياة تنقل فيها خلف بن هذال في ميادين المحاورة الشعرية، وعلى منابر القصيد حتى ارتبط اسمه بـ«الجنادرية» كل عام، وغيره من المحافل الوطنية، ليكون خلف بن هذال شاعر ملوك وشعوب، خلد شعره اسمه، حتى حفظنا ما قال.احذر عدوك دبه العمر مرهواخذ الحذر من صاحبك عشر مراتجعل السحاب اللي معه برق ورعوديمطر على دار وليفي سكنهاسوو لي الكيف وارهولي من الدلهالبن الاشقر يداوي الراس فنجالهوين انت يلي له العذرى تكحل لهيقوم لعيونها وتشوم لافعالهالضعف ما حطه الطيب سبيل إلهقد قيل من لا يعيل تجيه عيالهيا الله بمانك من النكبات تامناوالدار بحماك تمنها وتامنهاصنا المشاعر عن أشرار العدا صناعنها الشوارب إلى فتلت نحسنهامكة وطيبة لنا والنا وغضب الناترسانة الدين للعالم نترنسنهامن دون صهيون بذتنا صهايناتكفر بالاسلام وتركز كماينهاعيب اردد ليت وانا ولد واقول ليتمنوة من قبلنا ما قضت لحدن لزوم