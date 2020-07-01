عندما حقق الطالب أسعد حامد عبدالرؤوف الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية في مجال «الرياضيات»، فإنه أخذ التميز من والده الدكتور حامد عبدالرؤوف محمد صالح (أستاذ علم الأجنة والتشريح بجامعة الملك عبدالعزيز)، الذي شجعه منذ الطفولة، إذ بدأ نبوغه في الرياضيات مبكراً.أسعد بدأ حصد البطولات في الرياضيات على المستوى المحلي بحصده جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لتكريم المخترعين والموهوبين في مجال موهبة الرياضيات، التي نظمتها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عن فئة الموهوبين دون 18 عاماً، بعد تلقيه تدريباً مكثفاً لمنافسات الأولمبياد العلمية ضمن معسكرات التدريب في كاوست.وعلى المستوى العربي: المركز الأول والميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات العربي، وعلى المستوى القاري: مشاركته في منافسات أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات و13 من موهوبي المملكة الذين ترشحهم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) ووزارة التعليم.ويهدف أسعد لتحقيق إنجازات أكثر للسعودية في مجال الرياضيات، موضحاً أنه يحب المادة منذ الصغر ويحصل دائماً على الدرجات النهائية؛ سواء في المدرسة أو في المسابقات المحلية والدولية، ساعياً لهدف اختراع أساليب جديدة لتعليم مادة الرياضيات للطلاب خصوصاً الموهوبين منهم.