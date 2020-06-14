•• ما هو الزواج الباطل ؟• يكون الزواج باطلا إذا انتفت أركانه في الشروط المطلوب توافرها، وهي رضا الزوج والزوجة – الإيجاب والقبول، كما يشترط «الشهود والإشهار».•• هل تعدد الزواج فرض أم واجب أم مندوب أم مباح ؟• التعدد مباح فقط ولا بد لإباحته من توافر شرط القدرة على الإنفاق والقدرة على العدل بين الزوجات والأبناء.•• هل يشترط رضا الأب قبل عقد الزواج ؟• رضا الأب ملزم به، والاعتداد برضا الأب ضرورة، لأن الزواج علاقة بين أسرتين، ولكن هذا الرضا لا بد أن يتم طبقا لما توجبه الشريعة، أما إذا تعسّف الأب فيمكن للقاضي أن يعقد الزواج دون رضاه.•• ما أقسام الطلاق ؟• أقسام الطلاق هي: طلاق رجعي يستطيع الزوج مراجعة زوجته خلال العدة، طلاق بائن بينونة صغرى: يستطيع الزوج أن يعقد على زوجته برضاها، طلاق بائن بينونة كبرى: لا يستطيع الزوج إعادة الزوجة إلا بعد أن تتزوج من آخر زواجا صحيحا وليس صوريا.•• هل يقع الطلاق البائن بينونة كبرى بتعدد ألفاظ الطلاق ؟• لا، وإنما يعتبر طلقة واحدة رجعية، إذ قال الله تعالى: «الطلاق مرتان»، ولم يقل لفظين أو ثلاثة.•• هل يقع طلاق السكران ؟• الطلاق يقع بحسب حالة ودرجة السكر، فإذا كانت حالة السكر شديدة، بحيث يتكلم الرجل بما لا يقصد، فإن الطلاق باطل ولا يقع، أما إذا كانت حالة السكر بدرجة لا يفقد فيها الرجل القصد فإن الطلاق يقع ويكون صحيحا.