لم تكن الذكرى الـ60 على تأسيس «عكاظ» وصدور عددها الأول محطة عابرة في مسيرة قيادات وكتاب «عكاظ» والزملاء والزميلات من منسوبي المؤسسة، بل كانت مناسبة تفتح النوافذ على كثير من الذكريات في حياة عريضة متسعة رحبة لا يحسب الإنسان أيامها بل يستغرق في نشوة تفاصيلها، مستلذا بتلك النجاحات التي سجلتها صحيفته طوال مشوارها الحافل بالإنجازات والتميز. لم يخف كتاب ومنسوبو «عكاظ» متاعب المهنة ومحطاتهم البارزة في الصحيفة، مؤكدين أن هذه الستينية المدهشة أثبتت أن لها قدرة عجيبة على التميز في كل المراحل، لا تترهل ولا تشيخ ولا تزهد في الجديد الذي يحفظ موقعها في عقل ووجدان القارئ، الجديد في فكر الصحافة وتقنياتها وتجلياتها، مع التشبث بقيمها العريقة الراسخة.