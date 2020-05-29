رغم المتغيرات العالمية، والأزمات الاقتصادية، والتحولات الإعلامية، التي جاءت وسط ظروف صعبة تمر بها المنطقة، بقيت «عكاظ» صامدة في وجه كل التحديات، بل وتغلبت عليها، بعد أن اتخذت خطوات جريئة في عالم الإعلام، مكّنتها من القيام بدورها في إبراز جهود الدولة، ومواجهة كل من يحاولون النيل منها، وتلبية رغبات القارئ من خلال جميع منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.ويأتي احتفال «عكاظ» بعامها الـ 60، وهي متربعة على القمة، بفضل قيادة واعية ومدركة لمتطلبات المرحلة، وعمل تكاملي، وخطط مدروسة، وفريق عمل يعمل على مدار الساعة لملاحقة الأحداث المحلية والعالمية، وفي المقابل الاهتمام بكل احتياجات ومتطلبات المواطن في مختلف مناطق المملكة.إذا كانت 60 سنة في عمر الإنسان تعني الدخول في مرحلة من الضعف والوهن، فانها في «عكاظ» مرحلة توهج، والاستعداد لانطلاقة جديدة وفق إستراتيجية حديثة لا تغفل متطلبات الوطن والمواطن.