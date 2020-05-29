ستون عاماً من الريادة والتميز مرت وهي تحكي الإنجاز تلو الإنجاز، وكأن «عكاظ» طيلة هذه الأعوام وهي في خضم الأحداث والتغيرات لا تزداد إلا قوة وتعاظماً، وها هي اليوم تطل علينا وهي تحمل شعارها المتجدد «أن تكون أولاً»، وهي التي كانت كذلك وما زالت وستظل إلى ما شاء الله.. ستون عاماً من الشموخ المهني والإداري و«عكاظ» تقدم للوطن فوق المادة الإعلامية المتميزة خيرة أبناء الوطن من الإعلاميين والمثقفين، قامات وطنية هي الأولى على المستوى المحلي والعربي، ولا أبالغ إن قلت إن الستين عاماً التي نحتفل بها و بكل ما فيها من إنجازات ليست إلا انطلاقة نحو العالمية، فعكاظ لم تعد عكاظ الورقية رغم كل النجاح، بل عكاظ الورقية والرقمية، أما عكاظ المطابع التي أنتمي لها بكل فخر فهي قصة كفاح لا ينتهي من التطور والنجاح برغم التحديات.. كل الفخر والشرف أن أنتمي لهذا الصرح العظيم، والعقبى لاحتفال المئة عام بإذن الله.