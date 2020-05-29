«عكاظ» رحلة إعلامية بدأت قبل أكثر من ثلاثة وعشرين عاماً.. خضت قبلها تجارب إعلامية.. لم أعرف الصحافة الحقيقية ولا النجاح الإعلامي إلا من خلالها..زاملت خلال هذه المدة عدداً من رؤساء التحرير ونوابهم ومديري تحرير وزملاء..ما زلت أحتفظ بعلاقتهم وصداقتهم بسبب «عكاظ».. يكفي أنها صحيفة لا تعرف الخوف ولكل الوطن.. وصوت المواطن.. أفخر كثيراً لأنني أحد أبناء «عكاظ» العريقة.