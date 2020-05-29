ونحن نحتفل بالذكرى الـ٦٠ لصدور العدد الأول من صحيفة «عكاظ»، نستذكر كيف كانت البدايات للصحافة والنشر في تلك السنوات لكافة المؤسسات الإعلامية آنذاك، وكيف استطاعت أن تؤسس مكانا لها في مقدمة الصحف الورقية حتى اليوم لتواكب التكنولوجيا الحديثة بتنويع قنوات نشرها المختلفة حتى أصبحت المعلومة الجديدة والخاصة والموثوقية تصل للقارئ في كل مكان.وتستمر في التطور والتحولات الرقمية المختلفة تحتل قائمة الوسائل الإعلامية المؤثرة والمدافعة عن الوطن بجانب الوسائل الإعلامية ضد الوسائل المعادية حتى أصبحت صوت المواطن والوطن.نبارك هذا التميز والنجاح والاستمرارية في العطاء طوال السنوات الماضية والحالية بقيادة قيادات ساهمت في التميز والبقاء.. وأثبتت «أن تكون أولاً»