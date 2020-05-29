لا يمكن أن تمر هذه الذكرى لعكاظ دون أن تطوف بنا إلى حقب تاريخية مازالت ماثلة في صلب الإعلام، بيد أن حقبتها الحالية تجيء بمثابة مخاض عصر جديد لا يشبه ما قبله، بعدما أفردت الصحيفة جناحيها رغم المصاعب، وحلقت بمفهوم جديد فارضة نفسها على عرش الصحف بتنوع وسائلها وتعدد منصاتها وجودة منتجها الذي جعلها الأكثر تأثيراً والأذيع صيتاً، ومصدراً تؤوله الوكالات وتنقل عنه.«عكاظ» اليوم، بقيادة رئيس تحريرها جميل الذيابي وفريقه القوي من صحافيين وكتاب، جبهة وطنية صلداء، شرسة على أعداء الوطن وفاضحة لتدليس المغرضين.