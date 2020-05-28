ظهرت مواهب الموهوب الطالب فيصل محمد الدوسري في مرحلة مبكرة من عمره، وبدأ التعرف عليها عالمياً منذ عام 2012، حينها كان طالباً في الصف الثاني الثانوي «طبيعي» بثانوية الأحساء التابعة لمدارس الهيئة الملكية بالجبيل.في ذلك العام؛ حقق فيصل الميدالية الفضية لاختراعه علاجا لإفراط إنتاج الجسم للأنترفيون بيتا، بترشيح من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، التي قدمت له الرعاية الكاملة منذ مشاركته في معرض تصفيات إدارة التعليم بالظهران في مجال علوم الحاسب الآلي. حقق فيصل الجائزة من بين 800 اختراع من 37 دولة عالمية، نالها في المعرض التجاري الدولي الـ 64 للأفكار والاختراعات والمنتجات الجديدة، وأقيم في مدينة نورنبيرج الألمانية، بجانب تحقيق المملكة ميدالية ذهبية وفضيتين و3 برونزيات و8 جوائز من بين 800 اختراع. العام الماضي (2019) أطلقت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) اسم الدوسري تكريماً لجهوده العلمية في مجال البحوث. وقبلها بعام واحد فقط (2018) قدم بحثاً عن تصنيع هرمونات نباتية للاستخدامات الزراعية في الزراعية في معرض «إنتل آيسف»، وفي فترات وجيزة حقق العديد من الجوائز، أبرزها: المركز الثاني في مجال علوم النبات، وجائزة خاصة من جامعة الصين للعلوم والتقنية. وفي الأعوام من 2014 ـ 2017 حقق عدة إنجازات ومشاركات لاختراعاته، منها: تأهله للمشاركة في معرض (إبداع 2015) في مجال الأحياء الخلوية والجزيئية، ومشاركته في برنامج «موهبة» الدولية في أعوام 2014 و2016 و2017.