رؤساءمجلس الإدارة:معتوق حسنينعلى مدار 6 عقود، لم تخرج «عكاظ» عن بوصلة التزاماتها بمبادئها تجاه الوطن والمواطن، ولم تتوقف ماكيناتها عن الطباعة اليومية، معتمدة خطاصحافيا لا يحيد عن ميثاق الشرف الصحفي، الذي يستند إلى ثلاثية المهنية والمصداقية والموثوقية، مامكنها من تصدر صحف المنطقة الغربية والمملكة، فيماامتد حضورها بقوة إلى منطقة الخليج والمنطقة العربية، ليصل عدد قرائها إلى المليون في فترة وجيزة، لاسيما أنها المؤسسة الصحفية السعودية الأولى التي استخدمتتقنية نظم إرسال الصفحات عن بعد للطباعة في أكثر من موقع داخل وخارج المملكة بالتزامن، ما حقق لها أسبقية في الحضور بشكل يومي ومبكر بين قرائها أينما كانوا.محمود عارفعبدالله الداريرضا محمد لاريعبدالعزيزالنهاريرئيس تحرير (بالتكليف)د. أيمنمحمد حبيبرئيس تحرير (بالتكليف)محمد المختار الفالجميل عبيد الذيابياستقطاب وتدريب الشباب السعوديعبدالله عمر خياطد. عثمانعبده هاشمرئيس تحرير (بالتكليف)محمد فرج التونسي