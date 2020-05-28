عبدالوهاب عبدالواسع 2
علي حسين شبكشي
ساعد العرابي الحارثي (2)
عبدالوهاب عبدالواسع
معتوق حسنين
عبدالله كامل
أحمد عبدالغفور عطار 2
محمد التونسي
محمد الفال
أحمد عبدالغفور عطار
هاشم عبده هاشم
رضا لاري
محمود عارف
عبدالله الداري
محمود عارف
عبدالعزيز النهاري
أيمن حبيب
عبدالله عمر خياط
جميل الذيابي
عثمان هاشم
محمد عبدالله الحسون
حسام الحداد
أحمد البطاح
هاشم عبده هاشم
رضا لاري
إياد مدني
وليد قطان
عمر يوسف عبدربه
محمد الحسون
عزيز ضياء
معتوق حسنين
رؤساء
مجلس الإدارة:
معتوق حسنين
على مدار 6 عقود، لم تخرج «عكاظ» عن بوصلة التزاماتها بمبادئها تجاه الوطن والمواطن، ولم تتوقف ماكيناتها عن الطباعة اليومية، معتمدة خطا
صحافيا لا يحيد عن ميثاق الشرف الصحفي، الذي يستند إلى ثلاثية المهنية والمصداقية والموثوقية، مامكنها من تصدر صحف المنطقة الغربية والمملكة، فيما
امتد حضورها بقوة إلى منطقة الخليج والمنطقة العربية، ليصل عدد قرائها إلى المليون في فترة وجيزة، لاسيما أنها المؤسسة الصحفية السعودية الأولى التي استخدمت
تقنية نظم إرسال الصفحات عن بعد للطباعة في أكثر من موقع داخل وخارج المملكة بالتزامن، ما حقق لها أسبقية في الحضور بشكل يومي ومبكر بين قرائها أينما كانوا.
محمود عارف
عبدالله الداري
رضا محمد لاري
عبدالعزيز
النهاري
رئيس تحرير (بالتكليف)
د. أيمن
محمد حبيب
رئيس تحرير (بالتكليف)
محمد المختار الفال
جميل عبيد الذيابي
استقطاب وتدريب الشباب السعودي
عبدالله عمر خياط
د. عثمان
عبده هاشم
رئيس تحرير (بالتكليف)
محمد فرج التونسي
مجلس الإدارة:
معتوق حسنين
على مدار 6 عقود، لم تخرج «عكاظ» عن بوصلة التزاماتها بمبادئها تجاه الوطن والمواطن، ولم تتوقف ماكيناتها عن الطباعة اليومية، معتمدة خطا
صحافيا لا يحيد عن ميثاق الشرف الصحفي، الذي يستند إلى ثلاثية المهنية والمصداقية والموثوقية، مامكنها من تصدر صحف المنطقة الغربية والمملكة، فيما
امتد حضورها بقوة إلى منطقة الخليج والمنطقة العربية، ليصل عدد قرائها إلى المليون في فترة وجيزة، لاسيما أنها المؤسسة الصحفية السعودية الأولى التي استخدمت
تقنية نظم إرسال الصفحات عن بعد للطباعة في أكثر من موقع داخل وخارج المملكة بالتزامن، ما حقق لها أسبقية في الحضور بشكل يومي ومبكر بين قرائها أينما كانوا.
محمود عارف
عبدالله الداري
رضا محمد لاري
عبدالعزيز
النهاري
رئيس تحرير (بالتكليف)
د. أيمن
محمد حبيب
رئيس تحرير (بالتكليف)
محمد المختار الفال
جميل عبيد الذيابي
استقطاب وتدريب الشباب السعودي
عبدالله عمر خياط
د. عثمان
عبده هاشم
رئيس تحرير (بالتكليف)
محمد فرج التونسي