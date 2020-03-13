* يؤرقني التفكير في المستقبل قبل النوم وعادة يدفعني إلى الأرق.. ما هو العلاج الأنسب لأتمكن من طرد هذه الهواجس؟** تجيب الأخصائية النفسية الدكتورة خلود سالم المعيقلي: التفكير عبارة عن نشاط عقلي يقوم به الشخص لحل مشكلة تواجهه، حيث إن التفكير باستمرار يحدث نتيجة الإصابة بمرض القلق بسبب التعرض لمشكلة تجعل الشخص مشغولاً بها دائماً ويفكر في إيجاد حلول لها، فبعض الأشخاص لا يتوقف عقلهم عن التفكير، وتتضمن أفكارهم القلق من المستقبل أو الندم والألم على حدث حصل في الماضي، ويزداد دائماً هذا التفكير عندما يتواجد الشخص منفرداً، خصوصا أثناء الليل حينما يرغب في النوم، إلا أن قلقه إزاء أي مشكلة يجعل نوم الشخص مضطرباً ما يتسبب له بالأرق. هناك نوعان من القلق؛ وهما القلق الطبيعي، والقلق المرضي؛ وهو الذي يؤثر سلباً على سلوك الإنسان، ولكل منا طريقته بالتفكير لحل مشاكله. ولعلاج الحالة يتطلب ذلك علاجاً نفسياً، حيث يقوم الشخص بتقليل التفكير المستمر عن طريق تشتيت الانتباه بقراءة كتب أو الكتابة قبل النوم، وممارسة تمارين التنفس العميق وتمارين الاسترخاء، وممارسة الرياضة وتنظيم الوقت، وتحديد وقت للتفكير في كل الأمور التي تشغل بالك (20 دقيقة في اليوم).