دشن ناشطون موقع (donottouchyourface.com) الذي يحوي بعض الإرشادات والحيل التي تمنع الشخص من لمس وجهه لتقليل فرص الإصابة بفايروس كورونا الجديد. وفي هذا الإطار ذكر الرئيس الأمريكي ترمب أنه لم يلمس وجهه منذ أكثر من أسبوع، في الوقت الذي عرض بعض منتقديه صوراً حديثة له وهو يلمس فيها وجهه. وبصرف النظر عن الهدف الصحي الذي دعا فيه الناشطون لعدم لمس الوجه، فإننا سنتناول هذا الأمر من جانب آخر، وهو الجانب الاجتماعي المتعلق في عملية التواصل، فمن المعلوم لكل المشتغلين في مجال لغة الجسد والتواصل غير اللفظي أن مسألة لمس الوجه أمر غير جيد، سواء صدر ذلك من متكلم أو مستمع، فهو يشير إلى عدم الصدق في حال كان الشخص متكلماً، وإلى التشكيك في حال كان من يقوم به مستمعاً.