أصبحت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون مثار حديث هوليوود حاليا، ليس فقط لكونها الممثلة الأعلى أجرا في العالم منذ عام 2018، لكن أيضا لكونها ثالث أعلى الممثلين الذين حصدوا إيرادات في شباك التذاكر على الإطلاق.وحصدت أفلام سكارليت جوهانسون، حتى الآن، 14.3 مليار دولار عالميا، وبات واضحا أن نجمة هوليوود لا تكتفي بما حققته من نجاح، إذ خطت مع بداية هذا العام نحو إنجاز جديد في مسيرتها، وهو الترشح للأوسكار رغم عدم حصولها على الجائزة، إلا أن حصولها على ترشيحين للأوسكار أثار الأنظار حولها، إذ أصبحت الشخص الـ12 الذي يقتنص ترشيحين للأوسكار عن العام نفسه في التاريخ.وترشحت جوهانسون هذا العام، للفوز بجائزة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها في فيلم Marriage Story (قصة زواج)، إذ تلعب دور أم تمر عائلتها بفترة صعبة بعد انفصالها عن والد ابنها، وجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Jojo Rabbit (جوجو رابيت)، إذ تُجسِّد دور أم عزباء تربي ابنها في ألمانيا النازية. وهذه هي المرة الأولى التي تجني فيها جوهانسون ترشيحا للأوسكار في مسيرتها، رغم مشاركتها في أفلام فازت بالأوسكار مثل Lost in Translation (ضائع في الترجمة).تاريخ جوهانسون في لعب دور المرأة القوية في أفلامها لا يتوقف عن حد «الأرملة السوداء»، من سلسلة «أفنجرز»، إذ أثبتت الممثلة أن القيام بدور أم لا يقل قوة عن بقية أعمالها. وتلعب جوهانسون في فيلميها دور الأم العزباء، وهو دور ليس بالغريب على الممثلة، إذ كانت أما عزباء لابنتها «روز» لفترة، بعد انفصالها عن والد الابنة الصحفي رومان دوريا عام 2016. وقالت عن مخرجي فيلميها المرشحين للأوسكار تايكا وايتيتي ونواه باومباخ: «إنّ العمل معهما ولّد لديها إشباعا فنيا، وإنّ فيلمي جوجو رابيت، وقصة زواج، هما ذروة مسيرتها الفنية على الإطلاق».وأخيرا، تستعد جوهانسون لخوض تجربة جديدة مع اقتراب موعد طرح فيلم البطلة الخارقة الشهيرة Black Widow (بلاك ويدو) أو ناتاشا رومانوف، التي تؤدي فيه دور البطلة الرئيسية في الفيلم.