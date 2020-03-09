أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن واقع المرأة في السعودية في اليوم العالمي للمرأة يشير إلى أن السعوديات يمثلن نصف المجتمع تقريباً بنسبة (49%) من إجمالي السكان (15 عاما فأكثر) بنسب متقاربة في معظم المناطق الإدارية، في حين بلغ متوسط عمر السعوديات 28 عاما، كما أن نصف السعوديات أعمارهن أقل من 27 عاما. وأصدرت الإحصاء (GASTA) أمس (الأحد) تقريراً خاصاً عن المرأة السعودية بعنوان «المرأة السعودية شريك النجاح»، لافتة إلى أن المرأة السعودية عنصر مهم من عناصر القوة المساهمة في التنمية الوطنية في جميع المجالات.واعتمد التقرير على (166) مؤشراً إحصائياً خاصاً بالمرأة السعودية في الفئة العمرية (15 عاما فأكثر) استناداً إلى نتائج أحدث 11 مسحاً من مسوح الهيئة العامة للإحصاء، فضلًا عن البيانات السجلية؛ وذلك للوصول إلى إحصاءات متنوعة عن المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والثقافية، والترفيهية، إلى جانب مسوح البيانات السجلية لوزارات الداخلية، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية، والصحة، إضافة إلى المرصد الوطني للمرأة، ومجموعة البنك الدولي.وأوضح التقرير أن نسبة الإناث (15 - 64) عاما بالنسبة لإجمالي الإناث في المملكة ضمن (متوسط) النساء اللاتي في سن العمل في دول مجموعة العشرين، كما أظهرت نتائج التقرير أن رياضة المشي الأكثر تفضيلا بين السعوديات بنسبة (82.5%)، وكذلك تشكل المشتغلات السعوديات في سوق العمل ما نسبته 35% من إجمالي المشتغلين السعوديين.يذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يوافق اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير المرأة لإنجازاتها الكثيرة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.