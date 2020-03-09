أظهر تقرير الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) أمس العدد الفعلي للحاصلات على رخص القيادة خلال الـ19 شهراً الماضية.وبينت أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في تعزيز مكانة المرأة وحصولها على مزيد من الحقوق عن طريق التمكين على الصعيد الوطني والدولي، ما أتاح للمرأة القيام بدور مهم في التنمية، إذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 26 سبتمبر 2017 بإصدار رخص قيادة المرأة للسيارات، وبدأ التنفيذ في 24 /‏‏ 6 /‏‏ 2018، ومنذ ذلك الحين وحتى 20 يناير من العام الحالي 2020، بلغ إجمالي رخص القيادة الصادرة للمرأة في المملكة (174624) رخصة قيادة منها (84.8%) سعوديات حاصلات على رخصة قيادة، كما شكّلت مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية أكبر نسبة من التراخيص؛ إذ بلغت (90%) من إجمالي الرخص الصادرة للسعوديات.