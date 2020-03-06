زوجي مدمن مخدرات أحاول أن أقنعه بتجنبها، لكنه يعاند أكثر، ويحاول إقناعي أنني كلما تحدثت معه في هذا الموضوع فأنا لا أساعده، بل أبعده أكثر، كيف أساعده ليقلع عنها؟ينصح رئيس اللجنة الطبية النفسية المدنية والجنائية بمجمع أرادة للصحة النفسية بالدمام، استشاري أول طب نفسي الدكتور وليد الملحم، بعلاج المدمن في المستشفيات المختصة، من خلال التعامل مع الأعراض الانسحابية أو الناتجة عن التعاطي حتى تستقر حالته، ومن ثم يخضع لبرنامج تأهيلي، حيث يهيأ للخروج مرة أخرى لمجتمعه والعودة إلى ممارسة حياته بشكل طبيعي، إلا أن هناك نسبة من هؤلاء المرضى لا يلتزم بمتابعة التأهيل والعلاج، وذلك لأسباب مختلفة منها الصحبة السيئة واستمرار الضغوطات الحياتية المختلفة، وغياب الوازع الديني، والأخلاقي، وضعف الدافعية للتعافي، كل ذلك يؤدي بالنهاية إلى انتكاسة المريض والرجوع للتعاطي مرة أخرى.وعلق على الأدوية النفسية في المستشفيات والصيدليات، موضحاً أنها «مهمة شأنها شأن جميع الأدوية الطبية فهي تعالج الاضطرابات النفسية والعقلية بدءا من اضطرابات النوم والمزاج حتى الاضطرابات العقلية كالفصام والهوس».وشدد الملحم على أن «الأدوية النفسية»، لا بد أن تخضع لقيود فلا يمكن للطبيب غير المختص صرفها من غير وصفة طبية معتمدة ومختومة.