فاز جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والمرشح للانتخابات الرئاسية 2020 بالانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في جنوب كارولينا، متقدمًا على منافسه الأبرز بيرني ساندرز. وقد التقطت له صورة تظهر فرحته بهذا الفوز، حيث رفع يديه تعبيرًا عن هذا الفوز، مع ضم أصابعه لتشكيل قبضة رمزًا للقوة، هذا غير الابتسامة العريضة والهتاف حثًا لمناصريه على مشاركته هذه الفرحة. هناك نقطة نود أن نقف عندها لتتحقق الفائدة من هذه الزاوية التثقيفية، وهي أن الإنسان عندما تأتيه لحظات السعادة يستجيب جسده بالتمدد فتجده يمد يديه إلى الأعلى، بل وقد يقفز أحيانًا فيأخذ أكبر حيز ممكن من المكان، ويتنازل عن حدود المساحة فتجده يعانق من حوله، على عكس اللحظات الحزينة التي ينكمش فيها ليأخذ أقل مساحة ليزيد من المساحة التي تفصله عن الآخرين.