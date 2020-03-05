فيما أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تأجيل دورته الافتتاحية، التي كان من المقرر إقامتها في جدة التاريخية من 12 إلى 21 مارس، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية الوقائية، وحرصا من المهرجان على صحة وسلامة المشاركين والضيوف، أكد المهرجان في بيان التأجيل استمرار الالتزام إزاء صناع الأفلام والمنتجين والجمهور في السعودية. ومن المقرر انعقاد الدورة الافتتاحية في وقت لاحق يعلن عنه المهرجان.وقال المهرجان: «نتقدم لصناع ومحبي السينما كافة بأسفنا العميق لهذا القرار الصعب، إلا أنه يتوجب علينا جميعا مواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وألا نتوانى عن دعم وتلبية الجهود والإجراءات المفروضة استجابة لكبح انتشار الفايروس عالميا».